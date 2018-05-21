пн, 21.05.2018
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  • Новая жизнь – новые правила! Семь вещей, которые запрещены Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри

Новая жизнь – новые правила! Семь вещей, которые запрещены Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри

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ФОТО: Benoit Tessier / Reuters

Меган Маркл будет еще сложнее, чем Кейт Миддлтон. Актриса, привыкшая к свободной жизни, шумным вечеринкам, съемкам и автограф-сессиям, сразу после свадьбы с принцем Гарри должна принять «правила игры» британских монархов, передает The Sun.

Итак, что нельзя делать Меган Маркл после церемонии бракосочетания.

Проявлять чувства

В королевской семье не принято целоваться, обниматься и даже держаться за руки на публике. Хоть и строгого правила на этот счет нет, но посмотрите на Кейт и Уильяма — они всегда очень сдержаны. 

Есть в одиночестве

После переезда Меган Маркл в монаршую резиденцию, она не сможет питаться тогда, когда захочет и с кем захочет. Есть несколько правил этикета за столом: первое - ждать, пока к трапезе приступит королева; вуторое - закончить есть, когда закончила королева. 

Делать селфи

Такое селфи с «собачьим» фильтром будет вне закона, когда Меган станет герцогиней. 

ФОТО: Instagram

Выходить одной

Про прогулке в одиночестве по парку или походам по магазинам можно забыть. Повсюда за супругой принца Гарри будут следовать телохранители.

Использовать соцсети

С недавних пор Меган Маркл пришлось удалить свои аккаунты в Instagram и Twitter. Теперь она, как Кейт Миддлтон, принцы Гарри и Уильям, может пользоваться только официальной страницей Кенсингтонского дворца в Instagram. 

Голосовать

Меган Маркл, как и другие члены королевской семьи, не может участвовать в выборах правительства. Согласно конституции, монархи не имеют права голосовать за кого бы то ни было. 

Ярко красить ногти

Как известно, женщины королевской семьи никогда не делают яркого маникюра. Они предпочитают исключительно телесные оттенки лака для ногтей. Мы успели заметить, что Меган последние несколько недель тоже стала придерживаться этого правила.

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