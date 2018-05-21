Новая жизнь – новые правила! Семь вещей, которые запрещены Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри

Итак, что нельзя делать Меган Маркл после церемонии бракосочетания.

Проявлять чувства

В королевской семье не принято целоваться, обниматься и даже держаться за руки на публике. Хоть и строгого правила на этот счет нет, но посмотрите на Кейт и Уильяма — они всегда очень сдержаны.

Есть в одиночестве

После переезда Меган Маркл в монаршую резиденцию, она не сможет питаться тогда, когда захочет и с кем захочет. Есть несколько правил этикета за столом: первое - ждать, пока к трапезе приступит королева; вуторое - закончить есть, когда закончила королева.

Делать селфи

Такое селфи с «собачьим» фильтром будет вне закона, когда Меган станет герцогиней.

ФОТО: Instagram

Выходить одной

Про прогулке в одиночестве по парку или походам по магазинам можно забыть. Повсюда за супругой принца Гарри будут следовать телохранители.

Использовать соцсети

С недавних пор Меган Маркл пришлось удалить свои аккаунты в Instagram и Twitter. Теперь она, как Кейт Миддлтон, принцы Гарри и Уильям, может пользоваться только официальной страницей Кенсингтонского дворца в Instagram.

Голосовать

Меган Маркл, как и другие члены королевской семьи, не может участвовать в выборах правительства. Согласно конституции, монархи не имеют права голосовать за кого бы то ни было.

Ярко красить ногти