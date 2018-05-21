Без комментариев: фото со странного мероприятия Урмаса Сыырумаа повергнут вас в шок
21 мая 2018 г., 12:58
Предприниматель и председатель Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа решил поделиться со всеми «универсальной энергией любви» и для этого собрал всех желающих в центре отдыха Адила для проведения обряда.
Ритуал открытия чакр «Багуа» проводил шаман Тыну Талимаа. Интересно то, что во время обряда, присутствующих попросили найти себе в пару человека, который не является их другом или знакомым – а все для того, чтобы взять своего нового партнера за руки и неотрывно смотреть друг другу в глаза в течение десяти минут.
После под пение Тома Валсберга прошла церемония распития какао, далее же были танцы.