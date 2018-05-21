Без комментариев: фото со странного мероприятия Урмаса Сыырумаа повергнут вас в шок

Ритуал открытия чакр «Багуа» проводил шаман Тыну Талимаа. Интересно то, что во время обряда, присутствующих попросили найти себе в пару человека, который не является их другом или знакомым – а все для того, чтобы взять своего нового партнера за руки и неотрывно смотреть друг другу в глаза в течение десяти минут.