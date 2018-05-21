Фото клоуна Пеннивайза напугало Сеть, но все оказалось еще страшнее...

Пользователей Reddit заставил ужаснуться снимок «милашки-клоуна», и они принялись гадать о его происхождении, пишет Life.

Кто видел Пеннивайза, тот в цирке не смеeтся. «Красавчик» способен вселять ужас не только во впечатлительных детишек, но и во вполне себе хладнокровных взрослых. Снимок безумного взгляда маньяка породил волну обсуждений в Сети. Он выглядит настолько пугающе и реалистично, что кажется, будто дружище Пеннивайз сейчас пошевелится.

A post shared by Morgan Loebel (@morgansmutations) on Apr 9, 2018 at 5:16am PDT

У пользователей Сети возникли вопросы, кто породил очередное воплощение чудовища? ​

A post shared by Morgan Loebel (@morgansmutations) on Apr 26, 2018 at 12:49am PDT

Чехол для телефона, который заставляет замирать сердце и еще массу устрашающих вещей создал парень под псевдонимом Morgansmutations. У умельца 56 тысяч подписчиков в Instagram любуются его кулонами в виде глаз и зажигалками в форме отвратительных монстров, которые можно приобрести онлайн. Если, конечно, у вас стальные нервы.

«Посмотрите внимательнее: этот проклятый глаз смотрит и на вас, и в сторону одновременно», - пишут испуганные пользователи Сети.

A post shared by Morgan Loebel (@morgansmutations) on Apr 17, 2018 at 1:39pm PDT