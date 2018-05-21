Фото клоуна Пеннивайза напугало Сеть, но все оказалось еще страшнее...

Монстр, которого создало воображение «короля ужаса» Стивена Кинга, продолжает устрашать людей. Оказывается, поклонники романа «Оно» не остановились на экранизациях.
Пользователей Reddit заставил ужаснуться снимок «милашки-клоуна», и они принялись гадать о его происхождении, пишет Life.
Кто видел Пеннивайза, тот в цирке не смеeтся. «Красавчик» способен вселять ужас не только во впечатлительных детишек, но и во вполне себе хладнокровных взрослых. Снимок безумного взгляда маньяка породил волну обсуждений в Сети. Он выглядит настолько пугающе и реалистично, что кажется, будто дружище Пеннивайз сейчас пошевелится.
У пользователей Сети возникли вопросы, кто породил очередное воплощение чудовища?
Чехол для телефона, который заставляет замирать сердце и еще массу устрашающих вещей создал парень под псевдонимом Morgansmutations. У умельца 56 тысяч подписчиков в Instagram любуются его кулонами в виде глаз и зажигалками в форме отвратительных монстров, которые можно приобрести онлайн. Если, конечно, у вас стальные нервы.
«Посмотрите внимательнее: этот проклятый глаз смотрит и на вас, и в сторону одновременно», - пишут испуганные пользователи Сети.
"Извините за глупый вопрос, но как это сделали вообще? Я сначала подумал, что это промо для второй части "Оно". Очень крутая работа", - написал один из комментаоров Сети.