пн, 21.05.2018
«На высотки забирался и ходил по краю крыши с целью посмотреть на красивых эстонских девушек и показать себя» Руфер Mustang Wanted
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский перенес инфаркт

Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский перенес инфаркт

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Михаил Барщевский.

ФОТО: Mudrats Alexandra / ITAR-TASS

Известный юрист и участник популярных телеигр почувствовал себя нехорошо. В минувшие выходные Михаила Барщевского в тяжелом состоянии доставили в одно из медицинских учреждений Московской области. Мужчина подтвердил, что находится в больнице, передает СтарХит.

В начале недели в СМИ появилась информация о том, что 62-летний экс-адвокат и знаток телеклуба «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский почувствовал себя нехорошо и был вынужден экстренно обратиться к врачам. В воскресенье поздно вечером мужчину доставили в медицинское учреждение с подозрением на инфаркт.

По некоторым данным, сначала Барщевского поместили в реанимацию больницы, расположенной в Люберцах. Однако состояние экс-адвоката ухудшилось, несмотря на старания врачей. Поэтому в понедельник специалисты решили перевезти юриста в столицу.

Позднее Барщевский подтвердил сведения о своей госпитализации. Юрист поблагодарил врачей за помощь и рассказал о том, как себя чувствует.

«Благодаря кардиологическому отделению Люберецкой больницы жизнь спасли. Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп», – сказал Михаил Юрьевич корреспондентам.

Пользователи социальных сетей, встревоженные новостями о госпитализации Барщевского, желают ему поскорее пойти на поправку. Жена Барщевского Ольга Баркалова поспешила успокоить общественность. «Проблемы с сердцем. Ничего страшного, стенокардия», – цитируют супругу юриста в СМИ.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ