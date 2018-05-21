Знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский перенес инфаркт

В начале недели в СМИ появилась информация о том, что 62-летний экс-адвокат и знаток телеклуба «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский почувствовал себя нехорошо и был вынужден экстренно обратиться к врачам. В воскресенье поздно вечером мужчину доставили в медицинское учреждение с подозрением на инфаркт.

По некоторым данным, сначала Барщевского поместили в реанимацию больницы, расположенной в Люберцах. Однако состояние экс-адвоката ухудшилось, несмотря на старания врачей. Поэтому в понедельник специалисты решили перевезти юриста в столицу.

Позднее Барщевский подтвердил сведения о своей госпитализации. Юрист поблагодарил врачей за помощь и рассказал о том, как себя чувствует.

«Благодаря кардиологическому отделению Люберецкой больницы жизнь спасли. Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп», – сказал Михаил Юрьевич корреспондентам.