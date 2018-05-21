«Кислая мина»: выражение лица бывшей девушки принца Гарри на его свадьбе стало мемом

«Она выглядит как брошенная женщина в конце серии мыльной оперы. Смотрит и вынашивает планы. Виски в руке, разочарование и зависть», — иронизирует busipsych.

«Бывшую девушку Гарри пригласили на свадьбу, но не на вечеринку? Этот парень будто говорит: Приходи посмотреть на мою крутость, а потом иди домой», — пишет Thor Odinson.

ФОТО: Toby Melville / PA Wire/PA Images

Некоторые комментаторы отметили, что Челси Дэви могла бы сорвать церемонию бракосочетания.

«Челси Дэви одета в темное. Когда спросили, возражает ли кто-нибудь из присутствующих против этого брака, в глубине души я надеялась, что она встанет и оживит происходящее», — признается mirabela.

«Не хотела бы устраивать панику, но, мне кажется, она может быть против», — иронизирует HannFlint.

Другие пользователи встали на защиту бывшей девушки принца. «Они встречались сто лет назад, и если бы они не были в хороших отношениях, она бы не пришла. Челси выглядит задумчивой или заскучавшей, что немудрено, потому что все свадьбы скучные», — считает Rebecca Tokdemir.

«Смело с ее стороны прийти. Мы знаем, что ей не очень нравится быть в центре внимания. Но она все равно приняла приглашение, показала, что для нее это несложно. Скорее всего, у нее грустное лицо из-за неудобной шляпки», — предполагает Desiree Valenzuela.

Челси Дэви и принц Гарри встречались около пяти лет, пока не расстались в 2010 году. Девушка присутствовала и на свадьбе принца Уильяма в 2011 году. Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло в субботу в часовне Святого Георгия в Лондоне. На церемонии присутствовали родственники и друзья пары, члены королевских семей Европы, а также официальные лица.