Татьяна Догилева ошарашила зрителей внешним видом на шоу Малахова (ФОТО)

Известная актриса Татьяна Догилева пришла на шоу «Привет, Андрей!», посвященное юбилею передачи Ильи Олейникова и Юрия Стоянова «Городок». Догилеву пригласили не случайно, в студенческие годы у нее был роман со Стояновым и они учились на одном курсе.

Однако телезрители с трудом узнали ее, так как артистка сильно располнела и изменилась, но не придает значения своему лишнему весу.

ФОТО: Кадр из передачи

Примечательно, что чуть более месяца назад, Догилева давала мастер-класс и в сеть попали ее фото. Сама артистка, комментирую «СтарХиту» появившиеся лишние килограммы, заявила: «Да, я поправилась. Ну и что дальше?».

Добавим, что в студии ток-шок Татьяна Догилева вспомнила историю знакомства с Юрием Стояновым. Они познакомились в театральном институте и вместе играли любовь в студенческих этюдах в ГИТИСе.