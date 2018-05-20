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  • Татьяна Догилева ошарашила зрителей внешним видом на шоу Малахова (ФОТО)

Татьяна Догилева ошарашила зрителей внешним видом на шоу Малахова (ФОТО) Зрители не верят глазам!

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Татьяна Догилева

ФОТО: Vladimir Fedorenko/RIA Novosti/Scanpix

Догилеву пригласили на съемки передачу, посвященной юбилею передачи «Городок».

Известная актриса Татьяна Догилева пришла на шоу «Привет, Андрей!», посвященное юбилею передачи Ильи Олейникова и Юрия Стоянова «Городок». Догилеву пригласили не случайно, в студенческие годы у нее был роман со Стояновым и они учились на одном курсе. 

Однако телезрители с трудом узнали ее, так как артистка сильно располнела и изменилась, но не придает значения своему лишнему весу.

ФОТО: Кадр из передачи

Примечательно, что чуть более месяца назад, Догилева давала мастер-класс и в сеть попали ее фото. Сама артистка, комментирую «СтарХиту» появившиеся лишние килограммы, заявила: «Да, я поправилась. Ну и что дальше?».

Добавим, что в студии ток-шок Татьяна Догилева вспомнила историю знакомства с Юрием Стояновым. Они познакомились в театральном институте и вместе играли любовь в студенческих этюдах в ГИТИСе.

«Юра не любит, когда я рассказываю эту историю, потому что ему уже надоело», - начала свой рассказ Татьяна Догилева. «Я расскажу, что да, было. У нас был такой странный курс. Вот только один Стоянов был немного похож на героя, симпатичный, высокий и в кудрях, он занимался фехтованием, сутулился, а руки были длинные и висели. Потом у нас случился роман, когда мы все время репетировали какие-то безумные этюды про любовь», - рассказала Татьяна Догилева.

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