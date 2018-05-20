Красоту годы не берут: 67-летняя Ирина Алферова вызвала восторг у поклонников внешним видом

Ее дочь Ксения Алферова выложила в свой микроблог снимок, на котором позирует ее 67-летняя мать и 96-летняя бабушка. Женщины держали портрет дедушки Ксении, который прошел войну.

Поклонники пришли в восторг от семейной фотографии и отметили, что 67-летняя Ирина выглядит прекрасно. Многие отметили сходство между знаменитой актрисой и ее мамой и написали множество комплиментов. Подписчики не раз отмечали, что Ксения Алферова явно унаследовала свои внешние данные от Ирины.