Красоту годы не берут: 67-летняя Ирина Алферова вызвала восторг у поклонников внешним видом ФОТО
20 мая 2018 г., 14:12
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67-летняя актриса Ирина Алферова прекрасно выглядит для своего возраста. 9 мая она приняла участие в акции «Бессмертный полк» вместе с матерью.
Ее дочь Ксения Алферова выложила в свой микроблог снимок, на котором позирует ее 67-летняя мать и 96-летняя бабушка. Женщины держали портрет дедушки Ксении, который прошел войну.
Поклонники пришли в восторг от семейной фотографии и отметили, что 67-летняя Ирина выглядит прекрасно. Многие отметили сходство между знаменитой актрисой и ее мамой и написали множество комплиментов. Подписчики не раз отмечали, что Ксения Алферова явно унаследовала свои внешние данные от Ирины.