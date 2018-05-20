вс, 20.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Красоту годы не берут: 67-летняя Ирина Алферова вызвала восторг у поклонников внешним видом

Красоту годы не берут: 67-летняя Ирина Алферова вызвала восторг у поклонников внешним видом ФОТО

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / RIA Novosti

OK

67-летняя актриса Ирина Алферова прекрасно выглядит для своего возраста. 9 мая она приняла участие в акции «Бессмертный полк» вместе с матерью.

Ее дочь Ксения Алферова выложила в свой микроблог снимок, на котором позирует ее 67-летняя мать и 96-летняя бабушка. Женщины держали портрет дедушки Ксении, который прошел войну.

Поклонники пришли в восторг от семейной фотографии и отметили, что 67-летняя Ирина выглядит прекрасно. Многие отметили сходство между знаменитой актрисой и ее мамой и написали множество комплиментов. Подписчики не раз отмечали, что Ксения Алферова явно унаследовала свои внешние данные от Ирины.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ