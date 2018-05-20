Правда ли, что нельзя понижать градус алкоголя?

Как пояснили наркологи, плохое самочувствие наутро — это попросту отравление организма вредными веществами, которые содержатся в алкоголе. И понижение или повышение градуса напитка не играет здесь основную роль. Все решает количество алкоголя и время, за которое вы его употребили.

Но некоторые специалисты отмечают, что, если запивать крепкий алкоголь слабым, в организме ускоряется распад этанола (спирта). Это связано со сложными химическими реакциями. Впрочем, и здесь опять же всё решает количество.

— На самом деле все эти биохимические реакции не возникают, как говорится, на пустом месте. Если вы на каком-то банкете выпили рюмку водки, а чуть позже сделали пару глотков шампанского — скорее всего, это смешивание никак не повлияет на ваше состояние с утра. А если же вы выпили литр водки, потом литр пива или вина (или в обратной последовательности), то, скорее всего, наутро вас ждёт очень неприятный сюрприз, — сказал нарколог Олег Стеценко.

А вот что действительно сделает утро после застолья грустным и нездоровым, так это смешивание крепкого алкоголя и слабоалкогольных газированных напитков. Например, водки и шампанского.

Если после обильных возлияний крепким алкоголем «отшлифовать» все газировкой, отравление организма будет происходит гораздо быстрее.

— В этих «газиках» содержится углекислый газ, он способствует ускорению всасывания спирта в кровь. А значит, человек будет пьянеть гораздо быстрее и внутренние органы будут питаться гораздо большим количеством токсинов. Итог — очень тяжёлое отравление, — объяснил нарколог.

Чтобы избежать негативных последствий, нужно запомнить, что нельзя понижать крепость алкоголя и тем более смешивать его с газированными спиртными напитками. Если всу-таки пришлось выпить подобный «коктейль», то следует ограничить его дозировку.