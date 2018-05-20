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  • Раскрыто имя актрисы, обвинившей Люка Бессона в изнасиловании

Раскрыто имя актрисы, обвинившей Люка Бессона в изнасиловании

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ФОТО: Jacques BENAROCH/SIPA / Jacques BENAROCH/SIPA

Заявление в полицию на известного французского режиссера Люка Бессона с обвинениями в изнасиловании подала 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой, сообщает Life.

По словам артистки, до инцидента у неё уже были сексуальные отношения с режиссeром. Однако последний раз он воспользовался ею без согласия, пока она была без сознания.

Сэнд Ван Рой снималась у Люка Бессона в эпизодических ролях в фильмах «Валериан и город тысячи планет», премьера которого состоялась в августе прошлого года, и «Такси-5», вышедшем в мае 2018 года.

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