Раскрыто имя актрисы, обвинившей Люка Бессона в изнасиловании
20 мая 2018 г., 13:12
Заявление в полицию на известного французского режиссера Люка Бессона с обвинениями в изнасиловании подала 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой, сообщает Life.
По словам артистки, до инцидента у неё уже были сексуальные отношения с режиссeром. Однако последний раз он воспользовался ею без согласия, пока она была без сознания.
Сэнд Ван Рой снималась у Люка Бессона в эпизодических ролях в фильмах «Валериан и город тысячи планет», премьера которого состоялась в августе прошлого года, и «Такси-5», вышедшем в мае 2018 года.