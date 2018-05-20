Настоящая принцесса: в малышке Шарлотте разглядели черты Дианы

Трехлетняя малышка была подружкой невесты. Шарлотта приехала в часовню Святого Георга незадолго до начала церемонии. Ее сопровождала мать Кейт Миддлтон.

Девочка была одета в традиционное белое платье подружки невесты, ее каштановые волосы украшал венок из белых и нежно-розовых роз. Маленькая принцесса выглядела обворожительно и стала очаровательным украшением свадьбы.

ФОТО: Jane Barlow / PA Wire/PA Images

В самом конце торжества, когда Гарри и Меган уже будучи мужем и женой появились на ступенях часовни, их вместе с другими родственниками сопровождала и принцесса. В тот момент она привлекла к себе все внимание публики. Шарлотта держала за одну руку маму, а свободной ладошкой приветствовала топу, выглядя при этом абсолютно очаровательной.

ФОТО: JWMAL / WPA Pool/ MEGA

Британцы пришли в восторг от малышки. «Боже, это же маленькая Диана», «Какая куколка», «Какая изящная малышка, сразу видно, что это внучка леди Ди», «Только я вижу это сходство с Дианой?» – написали в соцсети поклонники королевской семьи.