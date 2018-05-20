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Повзрослевшая дочь Владимира Турчинского шокировала своим внешним видом Смотрите фото!

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Владимир Турчинский.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/A©RIA Novosti / TopFoto

Известного спортсмена и телеведущего Владимира Турчинского не стало почти 10 лет назад. От третьего брака у него осталась дочь Ксения. Сейчас наследнице знаменитого шоумена 18 лет. 

После окончания школы Ксения поехала в Китай, где стала работать моделью. Китайцам приглянулось ее лицо. Но она не воспринимает это как профессию. Просто в какой-то момент ей подвернулось предложение о работе.

Скоро девушка хочет поступить на гуманитарную специальность. Ее покойный отец Владимир Турчинский ясно дай ей понять, что его заслуги и регалии не помогут ей ничего добиться. Ксения всего должна достичь сама.

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