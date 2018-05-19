Фото: на королевскую свадьбу приехали Дэвид и Виктория Бэхкем
19 мая 2018 г., 12:43
Сегодня, 19 мая, в Виндзорском замке в Лондоне играют королевскую свадьбу!
Среди гостей, естественно, много знаменитостей. Так на свадьбу прибыл актерский состав сериала "Форс-мажоры"; Амаль и Джордж Клуни; Дэвид и Виктория Бекхэм; Элтон Джона; Серена Уильямс и многие других.
Особое внимание фотографов, естественно, привлек футболист и его супруга - бывшая певица, а ныне дизайнер и светская львица Виктория Бэкхем.
Несмотря на слухи о разладе в сеьме, пара держалась за руки, а Бэхкем не упустил возможности сфотографироваться с многочисленными фанатами.