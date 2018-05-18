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Ольга Бузова выпустила клип на песню «Чемпион»

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ФОТО: скриншот Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова сегодня выпустила новую песню "Чемпион", а затем сразу представила на суд поклонников новый клип, пишет Хочу.уа.

Хорошие новости для поклонников звезды «Дома-2» Ольги Бузовой! Сегодня она презентовала новый трэк "Чемпион", а также клип на него.

Вот как артистка характеризует свою новую видеоработу «Чемпион»:

«Сегодня также премьера клипа #Чемпион. Эта история о каждом из нас: о наших победах и поражениях, история о том, что всегда в любой ситуации надо встать и идти вперёд! Мир будет у твоих ног, если ты будешь ставить цели и идти до конца, невзирая на препятствия. Хочу поддержать этой историей всех наших спортсменов, и пожелать удачи во всех Чемпионатах, мы верим в вас. Ведь каждый из нас может стать #Чемпионом».

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