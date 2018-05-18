Леонардо Ди Каприо сыграет президента США
18 мая 2018 г., 18:35
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо сыграет президента США Улисса Гранта в новом фильме Стивена Спилберга. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Как сообщается, Ди Каприо также выступит в качестве продюсера фильма. Его компания Appian Way приобрела права на биографию 18-го американского президента авторства Рона Чернова.
Когда начнутся съемки, пока неизвестно.
В настоящее время Стивен Спилберг планирует заняться новым фильмом об Индиане Джонсе, а также ремейком Вестсайдской истории. В свою очередь, Леонардо Ди Каприо готовится к съемкам в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".