Иосиф Пригожин пристыдил Самойлову за нападки на «Первый канал»

Пригожин отметил, что администрация «Первого» могла отправить другого участника на состязание, но решила пойти навстречу Самойловой и дать ей шанс.

«Она должна молиться на руководство «Первого канала». Есть такие, которые как всадники без головы: готовы куда угодной пойти, не разбираясь в том, насколько они сильны. Это и говорит о храбрости человека. Она – человек храбрый, сильный, она не побоялась пойти и выйти на сцену», – начал Иосиф.

Продюсер отметил, что в прошлом году, когда Юлия не смогла принять участие в «Евровидении», он ее всеми силами поддерживал, и продолжает оставаться на ее стороне, но все же старается оценивать ситуацию здраво.

«Но мы должны быть объективными друг к другу. Я уверен, что в данном случае никаких претензий к каналу быть не может. Не надо обижаться на весь мир, потому что так случилось. Когда пробираешься туда – все хорошие, выиграли – у победителя много отцов, проиграли – все говно! Не надо никого обвинять. Все прошло. Точка. Живем дальше. И благодарить надо "Первый канал" за предоставленную возможность о себе заявить. Сотни артистов мечтают оказаться на ее месте», – обрушился на Юлию Пригожин в эфире НСН.