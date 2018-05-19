Три секрета счастья для каждого знака Зодиака

Секрет счастья есть у каждого из нас, но часто за спешкой и проблемами мы не видим верного пути к успеху. Чтобы жизнь заиграла новыми красками, воспользуйтесь подсказками гороскопа. С их помощью вы сможете исключить из жизни негативные факторы, которые мешают вам развиваться и идти к собственному благополучию. Верьте в свои силы и никогда не отказывайтесь от поставленных целей, и тогда все будет получаться именно так, как хочется вам.

Овен

1. Счастье для представителей вашего знака кроется в присутствии близких людей.

Деньги и иные материальные блага приходят и уходят, а дорогие сердцу люди остаются рядом с вами и поддерживают вас, несмотря ни на что. Овнам нужно научиться ценить искреннюю любовь и дружбу.

2. Не забывайте отпускать из жизни негатив, чтобы почувствовать счастье. Перестаньте коллекционировать в памяти неудачи и общаться не с теми людьми.

3. Решайте проблемы, избегая встреч с ними, а не упрямо шагая в заведомо ложном направлении.

Телец

1. Счастье для Тельцов - понять, что все люди равны. Нет сверхлюдей, которых нужно почитать, и нет причин возвышать себя над окружающими. Будьте проще.

2. Для многих Тельцов путь к счастью начинается с простой истины:

относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы они относились к вам. Если вы хотите уважения, научитесь уважать других.

3. Цените тех, кто открывает перед вами душу. Счастье может заключаться именно в этом.

Близнецы

1. Отказывайтесь от эгоизма. Он не поможет вам, а наоборот - перекроет путь к счастливой жизни.

2. Ложь никогда не принесет вам желаемого. Сейчас вы ею спасетесь, а завтра она вас поглотит.

3. Учитесь быть дальновидными. Планируйте и распределяйте время — это удел мудрых и счастливых людей.

Рак

1. Перестаньте делать окружающим вас людям больно, ведь весь негатив обязательно к вам вернется. Учитесь извиняться, чтобы счастье не отвернулось от вас.

2. Перестаньте закрываться от людей, иначе вы возведете вокруг себя стены, а нужно строить мосты.

3. Жадность может привести вас к одиночеству, а там, где оно появляется, счастью места нет.

Лев

1. Секрет силы и счастья - в умении ставить себя на место другого человека. Учитесь жить не только своими потребностями и эмоциями.

2. В мире много соблазнов, однако умение тратить ровно столько, сколько нужно, ведет к успеху и счастью.

3. Учитесь отпускать негатив и ситуации, которые вы не можете исправить. Не корите себя за прошлое — сделайте лучше свое будущее.

Дева

1. Девы должны помнить о том, что не всегда правы. Умение признавать свою неправоту приведет вас к счастью.