«Сдавайте кровь!»: звезда сериала «Сладкая жизнь» отчаянно берется с раком

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Эдуард Мацаберидзе рассказал фанатам, с какими сложностями ему пришлось столкнуться в борьбе со страшным недугом. Мужчина проходит сложный курс лечения.
Артист ведет в своем Instagram что-то вроде дневника, в котором ежедневно делится подписчиками своей непростой историей. В свежей публикации артист поведал, о том, как проходит его лечение.
«Первый курс химиотерапии прошел отлично, к сожалению, я это понял только сейчас, во время второго курса. Но единственное чего не хочется, это что б во время третьего я не сказал: А ведь второй, тож был *****!! Ну, да ладно. Есть один нюанс который реально бесит, химию капают четверо суток, нон-стопом,(подключая к аппарату на фото -инфузомат) и выходит она в том числе и через кожу, как вы могли догадаться – пахнет она не розами, но и не дерьмом, что-то среднее, как будто кто-то мокнул розы в дерьмо и пришел на ваши именины, мол, смотри какой я находчивый, не зря в КВН играл (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)», – написал Эдуард. Мацаберидзе добавил, что, несмотря на страдания, все его мечты в тот момент были связаны с душем.
Ранее в той же соцсети актер рассказал о том, как узнал о болезни. «А начиналось непонятно, температура 37,3, кашель, ком в горле, отек шеи и морды лица и гайморит! Собственно, все происходящее и списывали на гайморит», – вспомнил Эд. «А к моменту когда гайморит вылечили, а голова так и осталась распухшей, как-будто меня отмудохали, а потом кое-как загримировали, прошло уже 3-4 недели, становилось все хуже», – добавил он.
К счастью, нашелся толковый врач, который догадался отправить Мацаберидзе на рентген. Подозрения доктора подтвердились – Эдуарду поставили диагноз «лимфома». «Не болейте и, молю вас, сдавайте общий анализ крови!» – предостерег фанатов актер.