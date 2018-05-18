«Сдавайте кровь!»: звезда сериала «Сладкая жизнь» отчаянно берется с раком

«Первый курс химиотерапии прошел отлично, к сожалению, я это понял только сейчас, во время второго курса. Но единственное чего не хочется, это что б во время третьего я не сказал: А ведь второй, тож был *****!! Ну, да ладно. Есть один нюанс который реально бесит, химию капают четверо суток, нон-стопом,(подключая к аппарату на фото -инфузомат) и выходит она в том числе и через кожу, как вы могли догадаться – пахнет она не розами, но и не дерьмом, что-то среднее, как будто кто-то мокнул розы в дерьмо и пришел на ваши именины, мол, смотри какой я находчивый, не зря в КВН играл (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)», – написал Эдуард. Мацаберидзе добавил, что, несмотря на страдания, все его мечты в тот момент были связаны с душем.