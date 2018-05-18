Заяц Кирилл и суслик Света! В стране Lottemaa поселились первые персонажи из России

В Деревне изобретателей появились новички из Петербурга – заяц Кирилл и суслик Света. Также в программе этого лета – десять новых пьес, написанных Янно Пылдма, с эпизодами из мультфильма «Лотте и пропавшие драконы», который выйдет в следующем году.

Заяц Кирилл ФОТО: Lottemaa

По словам исполнительного директора тематического парка Маргит Тооду, в этом году в Лоттемаа ожидается больше иностранных гостей из Латвии и России. «В Лоттемаа любят театр. В новом сезоне в программе появилась порция новых эмоциональных и поучительных пьес. Впервые представления пройдут не только на эстонском, но и на латышском и русском языках», - рассказала Тооду.

ФОТО: Lottemaa

В Деревне изобретателей этим летом появятся два русскоязычных жителя. Заяц Кирилл из Петербурга хочет открыть в Деревне изобретателей кинотеатр, но еще не знает, будет ли это кино немое или со звуком. А суслик Света приехала в Лоттемаа обучать жителей русскому языку.

«Традиционно за зиму мы создали немало изобретений. Машину для стирки рыб, стул для помощи старым зайцам, сводящая с ума машина – эти и другие изобретения можно найти в тематическом парке в новом сезоне. Также одно из новых изобретений – машина для развертывания конфет – появилось в Лоттемаа из детского конкурса изобретений», - рассказала Тооду и добавила, что эта машина станет аттракционом, торжественное открытие которого состоится 20 августа в Лоттемаа.

«В парке приключений мы открыли новые трассы, а новый Национальный музей зайцев открыт по примеру Эстонского национального музея», - добавила Тооду.

В рамках киноконкурса ЭР100 в следующем году выйдет новый мультфильм про Лотте «Лотте и пропавшие драконы», что-то из мультфильма можно будет увидеть уже этим летом в программе парка Лоттемаа. «Поскольку Янно Пылдма параллельно со сценарием мультфильма пишет пьесы для Лоттемаа, то в представлениях тематического парка присутствует немало тем из мультфильма. Поэтому что-то в мультфильме будет уже знакомо самым внимательным зрителям», - сказала Тооду.

Тематический парк Лоттемаа в деревне Рейу будет открыт с 9 июня по 31 августа каждый день с 10 до 18.00.