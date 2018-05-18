Мексиканка, лесби и телепат. Люди увидели трейлер к ремейку «Зачарованных» и попросили закрыть сериал

Перезагрузка сериала мало отличается от оригинала по сюжетным перипетиям, однако изменена в своей основе. Так, сёстры-ведьмы стали латиноамериканками, средняя сестра — лесбиянка, а способности младшей отличаются от её прототипа из оригинальных «Зачарованных». Зрители не оценили желание создателей при помощи сериала вести борьбу с расизмом и гомофобией и захейтили всё, вплоть до спецэффектов.

О ремейке сериала про трёх сестёр-ведьм американский телеканал The CW объявил ещё в 2017 году. Хотя «Зачарованные» 2018 года — это перезапуск одноимённого телесериала 1998-2006 годов, история девушек, открывших в себе способности к сверхъестественному, с новым сценарием претерпела значительные изменения.

ФОТО: Robin Platzer/Twin Images / Robin Platzer/TwinImages/SipaUSA

В оригинальном сериале все женщины необычной семьи носили имена, начинающиеся с буквы П (Прю, Пайпер, Фиби (англ. Phoebe) и Пейдж). Ремейк эту особенность сохранил, но заглавной буквой имён зачарованных стала М — Мэйси, Мэл и Мэгги.

Действия нового сериала перенесены в современный мир, а потому режиссёры не стали обходить стороной актуальные для американского общества социально-политические аспекты жизни, а сделали на них акцент. В ремейке все три сестры — латиноамериканки. Девушки имеют и личные особенности, среди которых нетрадиционная сексуальная ориентация средней сестры Мэл и способности младшей сестры Мэгги к чтению мыслей.