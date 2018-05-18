Украинский певец нелепо оправдался за конфуз на «Евровидении»

Оправдываясь, певец привел довольно нелепый аргумент. «Я учился в украинской школе, с родителями общаюсь очень часто на украинском, просто с какими-то элементами суржика (смесь украинского и русского языков. – Прим. ред.). Но из-за того, что не хватает практики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова, а тем более, напомню, когда ты сидишь и тебя снимает очень много камер», – цитирует певца ТСН. Melovin добавил, что всем не угодишь.