Украинский певец нелепо оправдался за конфуз на «Евровидении»

Представлявший на «Евровидении-2018» Украину певец Melovin принципиально общался с делегациями и прессой на родном языке. Однако в какой-то он забыл слово на украинском и обратился за помощью, уточнив его на русском, пишут Дни.ру.
Оправдываясь, певец привел довольно нелепый аргумент. «Я учился в украинской школе, с родителями общаюсь очень часто на украинском, просто с какими-то элементами суржика (смесь украинского и русского языков. – Прим. ред.). Но из-за того, что не хватает практики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова, а тем более, напомню, когда ты сидишь и тебя снимает очень много камер», – цитирует певца ТСН. Melovin добавил, что всем не угодишь.
При этом исполнитель заявил, что в услугах репетитора не нуждается и самостоятельно практикует украинский. «Все мы быстро учимся, впитываем как губки. Не вижу никакой проблемы. Я вообще считаю, что никто не говорит идеально по-украински», – прокомментировал он ситуацию.