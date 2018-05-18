К чему снится предательство

Приснившееся предательство близкого или любимого человека вовсе не означает измену в реальности. Это лишь предупреждение о возможных неудачах в важном для вас деле.

Если женатый мужчина увидел себя в объятиях любовницы, наяву его поведение вызывает насмешки у окружающих. Наблюдать, как изменяет вторая половина – знак того, что доверием сновидца злоупотребляют.

Собственное предательство по отношению к близкому человеку говорит о непростых отношениях с ним в реальной жизни. Стоит помнить, что далеко не всякая ложь идет во благо.

Видеть во сне, что лучшая подруга поступила с вами нечестно, предостерегает о риске стать жертвой мошенников. Некоторые сонники объясняют предательство приятельницы подсознательным страхом открыться человеку. При этом ваши сомнения по поводу верности подруги напрасны – рядом находится верный товарищ.