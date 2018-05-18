пт, 18.05.2018
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  • Эти штуки лучше, чем волшебные палочки: звезда «Гарри Поттера» взбудоражил соцсети

Эти штуки лучше, чем волшебные палочки: звезда «Гарри Поттера» взбудоражил соцсети

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Сказочный герой уже давно повзрослел и снимается в очень странном кино. Чего стоит только один "Человек — швейцарский нож", где парню пришлось играть труп-"аксессуар". 

В этот раз Рэдклифф появился на площадке в тапочках-лапах, халате, с пистолетами и абсолютно безумным взглядом. Но пользователи Сети не спешат расставаться с любимым персонажем.

Нет, Дэниэл не спился, не превратился в бомжа и не сошёл с ума. Всё ради новой ленты Джейсона Хаудена "Пушки Акимбо", которую снимают в Новой Зеландии. По сюжету парень — офисный рабочий. Он вынужден спасать похищенную подружку и оказывается втянут в ужасную онлайн-игру.

Что именно происходит в фильме, пока не известно, но колоритные снимки с площадки не обошли стороной ни пользователи "Твиттера", ни пользователи Reddit. На последнем за пять часов 66 тысяч лайков.

ФОТО: SDAUC / MEGA

"Клянусь, он свернул на кривую дорожку в поисках самых странных фильмов и спектаклей", - пишет комментатор. 

Оказалось, что поклонники артиста никак не могут забыть его роль в волшебной саге. Они подурачились и пофантазировали на тему прошлых заслуг Рэдклиффа. В том числе стали придумывать фильму по аналогии с романами Роулинг.

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