Этой 64-летней актрисе никто не объяснил, что такое старость, и вы не говорите!

Модель и актриса Кристи Бринкли является современным образцом вечной молодости и женственности. В 20 лет у Кристи не было отбоя от предложений модных мировых журналов. Glamour, Vogue, Rolling Stone — все хотели видеть ее на своих обложках.

ФОТО: Brent N. Clarke / AP

Собственно, с тех пор особо ничего не изменилось. Ну, если только цифра в возрасте очаровательной актрисы. Сейчас ей 64 года, но до сих пор она украшает обложки глянцевых изданий.

Многие подозревают, что секрет ее вечной молодости, красоты и подтянутой фигуры кроется в бесчисленных пластических операциях. Но они ошибаются! Хорошие гены, уход за собой, правильное питание и спорт — вот и весь ее секрет