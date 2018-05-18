Этой 64-летней актрисе никто не объяснил, что такое старость, и вы не говорите!

Если посмотреть на американскую актрису Кристи Бринкли, складывается впечатление, что она застряла где-то в прошлом. В 64 года она выглядит настолько молодо и привлекательно, что молодым особам и не снилось.
Модель и актриса Кристи Бринкли является современным образцом вечной молодости и женственности. В 20 лет у Кристи не было отбоя от предложений модных мировых журналов. Glamour, Vogue, Rolling Stone — все хотели видеть ее на своих обложках.
Собственно, с тех пор особо ничего не изменилось. Ну, если только цифра в возрасте очаровательной актрисы. Сейчас ей 64 года, но до сих пор она украшает обложки глянцевых изданий.
Многие подозревают, что секрет ее вечной молодости, красоты и подтянутой фигуры кроется в бесчисленных пластических операциях. Но они ошибаются! Хорошие гены, уход за собой, правильное питание и спорт — вот и весь ее секрет
Пока Бринкли против того, чтобы ложиться под нож хирургов. Ежемесячно она проходит полный комплекс ухаживающих процедур у косметолога. Однако она не исключает, что в более зрелом возрасте наконец решится прибегнуть к пластике. Но даже если так и не решится это сделать, в любом случае седина и морщинки ее нисколько не испортят.