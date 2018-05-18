пт, 18.05.2018
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  • Этой 64-летней актрисе никто не объяснил, что такое старость, и вы не говорите!

Этой 64-летней актрисе никто не объяснил, что такое старость, и вы не говорите!

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ФОТО: Dennis Van Tine / Starmax/PA Images

Если посмотреть на американскую актрису Кристи Бринкли, складывается впечатление, что она застряла где-то в прошлом. В 64 года она выглядит настолько молодо и привлекательно, что молодым особам и не снилось.

Модель и актриса Кристи Бринкли является современным образцом вечной молодости и женственности. В 20 лет у Кристи не было отбоя от предложений модных мировых журналов. Glamour, Vogue, Rolling Stone — все хотели видеть ее на своих обложках.

ФОТО: Brent N. Clarke / AP

Собственно, с тех пор особо ничего не изменилось. Ну, если только цифра в возрасте очаровательной актрисы. Сейчас ей 64 года, но до сих пор она украшает обложки глянцевых изданий.

Многие подозревают, что секрет ее вечной молодости, красоты и подтянутой фигуры кроется в бесчисленных пластических операциях. Но они ошибаются! Хорошие гены, уход за собой, правильное питание и спорт — вот и весь ее секрет

Пока Бринкли против того, чтобы ложиться под нож хирургов. Ежемесячно она проходит полный комплекс ухаживающих процедур у косметолога. Однако она не исключает, что в более зрелом возрасте наконец решится прибегнуть к пластике. Но даже если так и не решится это сделать, в любом случае седина и морщинки ее нисколько не испортят.

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