Фото: Мила Йовович поразила Канны откровенным платьем
18 мая 2018 г., 13:11
Голливудская актриса Мила Йовович произвела фурор на Каннском фестивале, появившись на красной дорожке в откровенном наряде. Знаменитость облачилась в серое платье с открытой спиной и глубоким декольте. Об этом пишет Rus.TVNET со ссылкой на The Daily Mail.
42-летняя актриса посетила премьеру фильма Горящий режиссера Ли Чхан Дона. По такому случаю она облачилась в наряд от Prada, который украшен по всей длине искусственным «битым стеклом».
Дополнила свой образ актриса эффектными сандалиями на шпильке и колье-чокер.