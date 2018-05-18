Фото: Мила Йовович поразила Канны откровенным платьем

Голливудская актриса Мила Йовович произвела фурор на Каннском фестивале, появившись на красной дорожке в откровенном наряде. Знаменитость облачилась в серое платье с открытой спиной и глубоким декольте. Об этом пишет Rus.TVNET со ссылкой на The Daily Mail.