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Фото: Мила Йовович поразила Канны откровенным платьем

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Голливудская актриса Мила Йовович произвела фурор на Каннском фестивале, появившись на красной дорожке в откровенном наряде. Знаменитость облачилась в серое платье с открытой спиной и глубоким декольте. Об этом пишет Rus.TVNET со ссылкой на The Daily Mail.

42-летняя актриса посетила премьеру фильма Горящий режиссера Ли Чхан Дона. По такому случаю она облачилась в наряд от Prada, который украшен по всей длине искусственным «битым стеклом».

Дополнила свой образ актриса эффектными сандалиями на шпильке и колье-чокер.

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