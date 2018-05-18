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Актриса Кристен Стюарт с сальными волосами опозорилась в Каннах

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Звезда американской фантастической мелодрамы "Сумерки" Кристен Стюарт посетила кинофестиваль в Каннах. Актриса шокировала присутствующих нелепым нарядом, пишет Дни.ру.

Кристен выбрала очень противоречивый образ. Строгая черно-белая цветовая гамма костюма Стюарт вполне подходила для торжественного выхода, но неряшливое исполнение наряда сбивало с толку.

Вероятно, артистка в попытках сделать ставку на унисекс хотела быть оригинальной и выделиться на фоне красоток в пышных юбках. Безусловно, у нее получилось привлечь к себе всеобщее внимание.

Много разговоров было не только вокруг экстравагантного костюма Кристен – прическа звезды тоже подверглась жесткой критике. Короткие волосы были зачесаны на лоб и густо вымазаны средством для укладки. Со стороны казалось, что артистка пренебрегла душем и заявилась с сальными локонами.

ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

Напомним, что 28-летняя актриса прославилась благодаря главной роли в ленте о вампирах "Сумерки". Долгое время у девушки был роман с партнером по фильму Робертом Паттинсоном. 

Кристен поняла, что с мужчинами в ее жизни покончено. Актриса обратила свое внимание на девушек и стала бисексуалкой. С конца 2016 года она встречается с моделью Стеллой Максвелл.

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