Актриса Кристен Стюарт с сальными волосами опозорилась в Каннах

Кристен выбрала очень противоречивый образ. Строгая черно-белая цветовая гамма костюма Стюарт вполне подходила для торжественного выхода, но неряшливое исполнение наряда сбивало с толку.

Вероятно, артистка в попытках сделать ставку на унисекс хотела быть оригинальной и выделиться на фоне красоток в пышных юбках. Безусловно, у нее получилось привлечь к себе всеобщее внимание.

Много разговоров было не только вокруг экстравагантного костюма Кристен – прическа звезды тоже подверглась жесткой критике. Короткие волосы были зачесаны на лоб и густо вымазаны средством для укладки. Со стороны казалось, что артистка пренебрегла душем и заявилась с сальными локонами.

ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

Напомним, что 28-летняя актриса прославилась благодаря главной роли в ленте о вампирах "Сумерки". Долгое время у девушки был роман с партнером по фильму Робертом Паттинсоном.