пт, 18.05.2018
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Ученые: вот в каком месяце рождаются самые умные люди

Ученые: вот в каком месяце рождаются самые умные люди

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Tyler Olson/PantherMedia / Tyler Olson

Люди, рожденные в сентябре, вырастая, стают гораздо умнее своих ровесников из других месяцев, передает Lifestyle.

Такая информация содержится в исследовании, опубликованном в специализированном издании National Bureau of Economic Research.

Группа ученых из Кембриджа и Университета штата Массачусетс закончила изучение умственного развития более 1,2 млн учеников в возрасте от 6 до 15 лет в государственных школах Флориды. Выяснилось, что люди, рожденные в сентябре, регулярно имели более высокие оценки.

Сентябрьские дети также получают лучшие шансы поступить в высшие учебные заведения и успешно их окончить.

Кроме того, проанализировав данные центров заключения подростков во Флориде, ученые выяснили, что именно рожденные в сентябре гораздо реже оказываются в тюрьмах для несовершеннолетних.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ