Ученые: вот в каком месяце рождаются самые умные люди

Такая информация содержится в исследовании, опубликованном в специализированном издании National Bureau of Economic Research.

Группа ученых из Кембриджа и Университета штата Массачусетс закончила изучение умственного развития более 1,2 млн учеников в возрасте от 6 до 15 лет в государственных школах Флориды. Выяснилось, что люди, рожденные в сентябре, регулярно имели более высокие оценки.

Сентябрьские дети также получают лучшие шансы поступить в высшие учебные заведения и успешно их окончить.