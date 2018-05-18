Слов нет! Супермодель Адриана Лима вышла на красную дорожку Канн в полупрозрачном мерцающем платье
18 мая 2018 г., 11:30
Каждый год в период Каннского фестиваля гости мероприятия посещают благотворительный гала-прием amfAR Gala Cannes. В этом году знаменитости собрались на территории пятизвездочного отеля Hotel du Cap-Eden-Roc, который расположен на мысе Антиб, между Ниццей и Каннами, в частном парке.
В рамках вечера проходит благотворительный аукцион, а все собранные средства организаторы вечеринки перечисляют в фонд борьбы со СПИДом.
Одной из гостей стала супермодель и "ангел" Victoria’s Secret 36-летняя Адриана Лима. Звезда позировала фотографам в длинном мерцающем платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул достоинства фигуры модели.