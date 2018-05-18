Фото: супруга Ивана Краско резко состарилась

Три года назад народный артист России Иван Краско женился на молодой артистке Наталье Шевель. Общественность с недоверием отнеслась к браку знаменитости. Виной тому – колоссальная разница в возрасте между супругами. 60 лет! Однако влюбленные доказывают, что чувства между ними искренние.

Наталья ведет страницу в Instagram. Периодически девушка публикует снимки рабочих моментов, со съемок различных ток-шоу или просто профессиональные фотографии. Новый кадр Шевель вызвал недоумение у поклонников актрисы.

ФОТО: Instagram

«Наташа! Вы безумно красивая, молодая женщина! Но создается такое впечатление после последних фото, что вы себя старите! Что произошло? В начале профиля вы такая весенняя нежная», «А мне кажется, вы с макияжем переборщили. Вам всего 28», «Мне тоже кажется, пудра или тональный крем сыграли не в вашу пользу. И тень плохо упала так», – отметили пользователи Сети.

Наталья решила ответить поклонникам. Девушка объяснила, что ради съемки специально нанесла яркий макияж.