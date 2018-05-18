«Даже коляску не купили»: Первый канал жестко сэкономил на Самойловой

По словам одного из коллег певицы, канал должен был купить для нее специальную инвалидную коляску. Однако по какой-то причине телевизионщики отказались это сделать, передают Dni.

Кроме того, Самойлова рассказала, что подготовке ее выступления не уделили должного внимания. До «Евровидения» номер был полностью прорепетирован только один раз, сообщила Юлия в интервью на YouTube-канале «The Люди».

«Подготовка к "Евровидению" все же не оправдала моих ожиданий, потому что все, по сути, было спустя рукава», – рассказала исполнительница. Однако, несмотря на все сказанное, в провале Самойлова винит только себя.

Она подчеркнула, что не хочет лезть в чужой карман. «Я не забыла слова, перед выходом на сцену я была уже подавлена. С утра день не задался…» – призналась Самойлова.