Сбывается страшное пророчество: в мире уже тысячи людей чипированы

Власти утверждают, что чипирование значительно упростит жизнь людей – не нужно носить ключи от жилья или рабочего места, не нужны кредитки, начисление зарплаты, оплата покупок в магазинах или различных услуг предполагается сделать через чип.

При этом специалисты отмечают, что чипирование имеет и негативные стороны, а иногда даже недопустимые с этической стороны. К примеру, это может нарушать личностную свободу. Кроме того, со временем и данные с чипов научатся воровать, и личные данные человека невозможно будет оставить втайне, считают специалисты.