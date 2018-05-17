Сбывается страшное пророчество: в мире уже тысячи людей чипированы

Чипизация людей становится все более реальным событием. К примеру, в Швеции процедуру прошли более трех тысяч человек, и желающих становится все больше, пишет Неформат.
Власти утверждают, что чипирование значительно упростит жизнь людей – не нужно носить ключи от жилья или рабочего места, не нужны кредитки, начисление зарплаты, оплата покупок в магазинах или различных услуг предполагается сделать через чип.
При этом специалисты отмечают, что чипирование имеет и негативные стороны, а иногда даже недопустимые с этической стороны. К примеру, это может нарушать личностную свободу. Кроме того, со временем и данные с чипов научатся воровать, и личные данные человека невозможно будет оставить втайне, считают специалисты.
Также отмечается, что даже по земным законам присвоение каждому человеку номера – это преступление, поэтому чипизацию некоторые из специалистов называют созданием на планете электронного концлагеря. Стоит при этом вспомнить слова святого Иоанна Богослова из апокалипсиса, пророчества о конце времен, где говорится о «начертании на правую руку или чело их», и что «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание», и это будет «имя зверя».