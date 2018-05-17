Самойлова странно объяснила забытые слова на «Евровидении»

Юлия Самойлова подчеркнула, что знала текст песни, с которой выступала на «Евровидении», и не забывала слов. Накладка же произошла из-за того, что певицу на сцене переполняли чувства. «У меня было так много эмоций, что я подумала, что лучше отдышусь... чтобы не было кома в горле.»

Некоторым критикам объяснение показалось странным. Впрочем, сама певица отмечает, что на подобного рода выпады в социальных сетях и СМИ реагирует спокойно. «У всех свое мнение, все люди разные, все живут как хотят, и я живу как хочу», – заметила Самойлова. Более того, по ее словам, это можно рассматривать как определенный показатель успеха артиста. «Если о тебе говорят, значит, люди неравнодушны», – заметила певица.

Впрочем, как призналась Юлия Самойлова, решение участвовать в главном песенном конкурсе Европы далось ей не так просто. «У меня были мысли отказаться, когда я поняла, что подготовка к «Евровидению» идет не так, как я себе представляла, но я подумала, что смогу справиться. Это была моя мечта, и я рада, что это в моей жизни произошло», – подчеркнула она.

Юлия Самойлова не собирается останавливаться после своего выступления на «Евровидении», названное некоторыми критиками «позорным провалом». «Я считаю, что нужно просто двигаться дальше. Если всегда, делая какие-то ошибки, я уходила бы с пути, то, наверное, ничего бы не было, ничего бы не произошло», – уверена певица.