Не прошло и пяти лет! Группа The Backstreet Boys выпустила новый клип

Они вернулись! Группа The Backstreet Boys впервые после пятилетнего перерыва порадовала своих поклонников новым синглом и видеоклипом. Видео на композицию под названием Don't Go Breaking My Heart появилось вчера на YouTube в полночь и уже вовсю набирает просмотры, пишет Сплетник.ру.
«Это стоило того, чтобы ждать пять лет. Мне нравится и песня, и клип!», «Они снова танцуют!», «Мои мальчики вернулись!»
— поклонники коллектива, которые столько лет ждали возвращения своих кумиров, радости не скрывают: новая работа группы им пришлась по душе.
Теперь коллектив, который всего месяц назад отметил свое 25-летие, готовится к большому концертному туру Backstreet Boys: Larger Than Life (он начнется в июле и продлится до ноября). Всего в его рамках у группы запланировано 21 выступление.