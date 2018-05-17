Не прошло и пяти лет! Группа The Backstreet Boys выпустила новый клип

«Это стоило того, чтобы ждать пять лет. Мне нравится и песня, и клип!», «Они снова танцуют!», «Мои мальчики вернулись!»

— поклонники коллектива, которые столько лет ждали возвращения своих кумиров, радости не скрывают: новая работа группы им пришлась по душе.