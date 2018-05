Не прошло и пяти лет! Группа The Backstreet Boys выпустила новый клип

Они вернулись! Группа The Backstreet Boys впервые после пятилетнего перерыва порадовала своих поклонников новым синглом и видеоклипом. Видео на композицию под названием Don't Go Breaking My Heart появилось вчера на YouTube в полночь и уже вовсю набирает просмотры, пишет Сплетник.ру.