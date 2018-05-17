Большая галерея и видео: эстонский красавчик Отт Лепланд отмечает 31-й день рождения!

Любимый тысячами жителей Эстонии певец Отт Лепланд отмечает сегодня свой 31-й день рождения. За эти годы артист достиг многого. Он выступил на «Евровидении», принял участие в проекте «Эстония ищет суперзвезду». Отт талантлив с самого детства, певец начал свою музыкальную карьеру в 8 лет с передачи «7 храбрецов».