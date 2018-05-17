чт, 17.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Большая галерея и видео: эстонский красавчик Отт Лепланд отмечает 31-й день рождения!

Большая галерея и видео: эстонский красавчик Отт Лепланд отмечает 31-й день рождения!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Любимый тысячами жителей Эстонии певец Отт Лепланд отмечает сегодня свой 31-й день рождения. За эти годы артист достиг многого. Он выступил на «Евровидении», принял участие в проекте «Эстония ищет суперзвезду». Отт талантлив с самого детства, певец начал свою музыкальную карьеру в 8 лет с передачи «7 храбрецов».

В финале передачи Эстония ищет суперзвезду Отт соперничал с Биргит Варьюн. Bыиграл же Отт с песней: «I Will Talk, And Hollywood Will Listen». Слушаем и наслаждаемся. 

Также мы прекрасно помним 2012 год, когда Лепланд представил Эстонию на «Евровидении» с песней «Слушай».

26 апреля вышел летний трек Лепланда в дуэте с Лийс Лемсалу - «Süda taob».

Наши поздравления! Удачи в карьере и в личной жизни! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ