Большая галерея и видео: эстонский красавчик Отт Лепланд отмечает 31-й день рождения!

17 мая 2018 г., 19:53
Любимый тысячами жителей Эстонии певец Отт Лепланд отмечает сегодня свой 31-й день рождения. За эти годы артист достиг многого. Он выступил на «Евровидении», принял участие в проекте «Эстония ищет суперзвезду». Отт талантлив с самого детства, певец начал свою музыкальную карьеру в 8 лет с передачи «7 храбрецов».
В финале передачи Эстония ищет суперзвезду Отт соперничал с Биргит Варьюн. Bыиграл же Отт с песней: «I Will Talk, And Hollywood Will Listen». Слушаем и наслаждаемся.
Также мы прекрасно помним 2012 год, когда Лепланд представил Эстонию на «Евровидении» с песней «Слушай».
26 апреля вышел летний трек Лепланда в дуэте с Лийс Лемсалу - «Süda taob».
Наши поздравления! Удачи в карьере и в личной жизни!