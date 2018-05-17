чт, 17.05.2018
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  • Всемирно известный музыкальный критик Артемий Троицкий почтит вниманием жителей Таллинна!

Всемирно известный музыкальный критик Артемий Троицкий почтит вниманием жителей Таллинна! Не упустите возможность!

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Артемий Троицкий

ФОТО: Тоомас Хуйк

Меломаны, не пропустите исключительную возможность встретиться и задать вопрос всемирно известному музыкальному критику Артемию Троицкому!

Мы покажем его фильм-автобиографию «Критик», снятый режиссером Андреем Айрапетовым. Фильм является портретом не только самого Троицкого, но и всего его окружения и культурного пласта, смеси хиппи, панков, рок-н-рольщиков.

Показ и встреча со зрителями состоятся 21 мая в 21.00 в кинотеатре Sõprus.

Модератор – Филипп Круусвалл. На месте и автор картины Андрей Айрапетов.

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