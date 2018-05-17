Всемирно известный музыкальный критик Артемий Троицкий почтит вниманием жителей Таллинна! Не упустите возможность!
17 мая 2018 г., 19:33
Меломаны, не пропустите исключительную возможность встретиться и задать вопрос всемирно известному музыкальному критику Артемию Троицкому!
Мы покажем его фильм-автобиографию «Критик», снятый режиссером Андреем Айрапетовым. Фильм является портретом не только самого Троицкого, но и всего его окружения и культурного пласта, смеси хиппи, панков, рок-н-рольщиков.
Показ и встреча со зрителями состоятся 21 мая в 21.00 в кинотеатре Sõprus.
Модератор – Филипп Круусвалл. На месте и автор картины Андрей Айрапетов.