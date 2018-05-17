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  • Десять самых нелепых и забавных казусов на британских королевских свадьбах

Десять самых нелепых и забавных казусов на британских королевских свадьбах

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ФОТО: Anwar Hussein / Anwar Hussein/EMPICS Entertainment

Сегодня Меган Маркл выпустила официальное заявление, в котором подтвердила, что ее отец не будет присутствовать на ее свадьбе с принцем Гарри (а торжество, напомним, состоится уже в субботу!). Теперь жениху и невесте предстоит в срочном порядке менять некоторые планы и решать, кто же все-таки поведет Меган к алтарю, пишет Сплетник.ру.

Королевские свадьбы, к которым, как правило, готовятся сильно заранее, только на первый взгляд кажутся идеальными, однако и на них случаются неприятные инциденты, казусы и оплошности.

Сломанная тиара королевы Елизаветы II

Выходить замуж королева Елизавета II должна была в драгоценной тиаре Fringe, которая была изготовлена в 1830 году и успела послужить украшением не одной монаршей особе. Однако утром в день свадьбы парикмахер, который, видимо, был очень сильно увлечен прической невесты, умудрился сломать этот памятный аксессуар. К счастью, починить его успели, и к алтарю Елизавета II пошла в семейном драгоценном украшении. В этой же тиаре много лет спустя выходила замуж и дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна.

Клятва принца Чарльза 

Произнося свадебную клятву, принц Чарльз так сильно волновался, что перепутал слова. В итоге, вместо того чтобы разделить с будущей супругой "все, что ему принадлежит", сын королевы Елизаветы II предложил своей невесте разделить с ним "все, что принадлежит ей".

Принцесса Диана забыла имя жениха

Невеста принца Чарльза тоже отличилась. Она, правда, пошла еще дальше и позабыла имя своего жениха, назвав его Филиппом Чарльзом Артуром Джорджем, в то время как должна была обратиться к нему как к Чарльзу Филиппу.

Сильная головная боль принцессы Дианы

Возможно, причина этой оговорки была не только в сильном волнении принцессы Дианы, а в ее мучительной головной боли, которую вызвала тяжелейшая тиара, украсившая ее голову.

«Вечером после церемонии мы пошли на частную вечеринку, и там она выглядела невероятно счастливой, потому что наконец сняла тиару. В этом украшении ей пришлось провести все утро, а так долго она его прежде никогда не носила»,— рассказал брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер.

Помятое платье принцессы Дианы

Перепутанным именем жениха и сильной головной болью дело не ограничилось. Принцессе Диане на свадьбе выпало немало сложных испытаний. И одним из них стало ее платье, которое сильно помялось после поездки в карете.

Плачущая подружка невесты

Досталось в этот день и гостям со стороны принцессы Дианы. Пятилетняя внучка Уинстона Черчилля, которая вместе с другими детьми сопровождала невесту на церемонии, в какой-то момент споткнулась о ее свадебное платье и расплакалась. Диана сразу же поинтересовалась у девочки, не сильно ли та ударилась, и выглядело это очень трогательно.

Принц Уильям не спал накануне свадьбы

Хорошенько выспаться перед важным и едва ли не самым главным днем в своей жизни принцу Уильяму не удалось. Из-за криков поклонников королевской семьи, которые всю ночь горланили под его окнами, старший внук королевы Елизаветы II смог вздремнуть лишь полчаса.

«Они пели и аплодировали всю ночь, а я и без того сильно нервничал, поэтому практически не спал всю ночь», — признался он.

Бешеная лошадь на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Внезапно взбесившаяся лошадь, сбросила своего всадника в тот момент, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям направлялись в Букингемский дворец, и пробежала прямо мимо них. К счастью, никто не пострадал.

Обручальное кольцо слишком маленького размера

И хотя накануне свадьбы Кейт Миддлтон похудела, да и вообще она девушка довольно хрупкая, обручальное кольцо ей тем не менее оказалось немного мало. Надеть его своей невесте принцу Уильяму, у которого и без того от волнения тряслись руки, удалось с большим трудом.

Легендарный кадр поцелуя Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Этот трогательный поцелуй, безусловно, стал едва ли не лучшим моментом свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Но "сделали" его не сами жених с невестой, а маленькая девочка, которая попала в кадр и всем своим видом дала понять, что ей эта свадьба донельзя надоела.

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