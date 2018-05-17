Премьер Израиля станцевал «курочкой» вместе с победительницей «Евровидения» Неттой Барзилай

Сразу после победы в конкурсе глава правительства в своем Twitter написал: «Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году - в Иерусалиме!»

Потом он позвонил Нетте Барзилай, чтобы поздравить ее с победой. Затем, выступая на заседании кабмина, Нетаньяху назвал ее победу еще одним подарком городу, в который переехало посольство США из Тель-Авива: «В эти дни Иерусалим благословлен многими дарами. Еще один мы получили минувшей ночью с блестящей и взрывной победой Нетты».

А накануне Беньямин Нетаньяху и его супруга Сара принимали победительницу Евровидения в своей резиденции. Вечером Нетта в сопровождении своего продюсера прибыла в гости к чете Нетаньяху, привезя им в качестве подарка леденцы на палочке в виде курочек. Продюсер певицы отметил, что это те самые курочки, танец которых Барзилай исполняла на сцене Евровидения в финале конкурса, и показал эти «куриные» движения из композиции Toy.

Премьер рассмеялся и тоже сделал такие же движения, хотя и немного неловко.

Однако это обучение танцам стало не последним на этой встрече. Вероятно, идея станцевать «курочкой» вместе, да еще и перед всеми журналистами, понравилась пиарщикам премьера.