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Премьер Израиля станцевал «курочкой» вместе с победительницей «Евровидения» Неттой Барзилай

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Участница "Евровидения-2018" из Израиля

ФОТО: JACK GUEZ / AFP

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в последние дни уделяет много внимания израильской победе на Евровидении, которую принесла стране 25-летняя Нетта Барзилай, и даже пытается использовать это в политических целях, пишет News.ru.

Сразу после победы в конкурсе глава правительства в своем Twitter написал: «Нетта, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году - в Иерусалиме!»

Потом он позвонил Нетте Барзилай, чтобы поздравить ее с победой. Затем, выступая на заседании кабмина, Нетаньяху назвал ее победу еще одним подарком городу, в который переехало посольство США из Тель-Авива: «В эти дни Иерусалим благословлен многими дарами. Еще один мы получили минувшей ночью с блестящей и взрывной победой Нетты».

А накануне Беньямин Нетаньяху и его супруга Сара принимали победительницу Евровидения в своей резиденции. Вечером Нетта в сопровождении своего продюсера прибыла в гости к чете Нетаньяху, привезя им в качестве подарка леденцы на палочке в виде курочек. Продюсер певицы отметил, что это те самые курочки, танец которых Барзилай исполняла на сцене Евровидения в финале конкурса, и показал эти «куриные» движения из композиции Toy.

Премьер рассмеялся и тоже сделал такие же движения, хотя и немного неловко.

Однако это обучение танцам стало не последним на этой встрече. Вероятно, идея станцевать «курочкой» вместе, да еще и перед всеми журналистами, понравилась пиарщикам премьера.

В итоге Нетта Барзилай и Беньямин Нетаньяху хотя и без музыки, но под дружные аплодисменты и смех присутствующих исполнили танец «курочки» - похлопали себя по бокам согнутыми в локтях руками, имитируя движение куриных крыльев.

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