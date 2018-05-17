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Копия отца: Максим Фадеев показал фото 20-летнего сына

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Максим Фадеев

ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Продюсер Максим Фадеев активно ведет свой аккаунт в Инстаграме. Однако публикуемые кадры носят преимущественно рабочий характер, связанный с артистами, их выступлениями и достижениями. Оттого ценнее становятся редкие снимки с семьей Фадеева, пишет Fabiosa.

Настоящим праздником для фанатов стал день, когда Максим показал жену Наталью и трогательно поздравил ее с днем рождения.

Недавно Фадеев снова порадовал фанатов и выложил фотоколлаж, где сравнил себя и сына. На фотографии обоим по 20 лет.

Если бы не легкий ретро-эффект на левом фото, этот коллаж стал бы настоящей загадкой. Сложно было бы определить, где сын Савва, а где – сам Максим. Эти двое настолько похожи, что можно подумать, будто они – близнецы!

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