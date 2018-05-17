Копия отца: Максим Фадеев показал фото 20-летнего сына

17 мая 2018 г., 17:30
Продюсер Максим Фадеев активно ведет свой аккаунт в Инстаграме. Однако публикуемые кадры носят преимущественно рабочий характер, связанный с артистами, их выступлениями и достижениями. Оттого ценнее становятся редкие снимки с семьей Фадеева, пишет Fabiosa.
Настоящим праздником для фанатов стал день, когда Максим показал жену Наталью и трогательно поздравил ее с днем рождения.
Недавно Фадеев снова порадовал фанатов и выложил фотоколлаж, где сравнил себя и сына. На фотографии обоим по 20 лет.
Если бы не легкий ретро-эффект на левом фото, этот коллаж стал бы настоящей загадкой. Сложно было бы определить, где сын Савва, а где – сам Максим. Эти двое настолько похожи, что можно подумать, будто они – близнецы!