Копия отца: Максим Фадеев показал фото 20-летнего сына

Настоящим праздником для фанатов стал день, когда Максим показал жену Наталью и трогательно поздравил ее с днем рождения.

Недавно Фадеев снова порадовал фанатов и выложил фотоколлаж, где сравнил себя и сына. На фотографии обоим по 20 лет.

Если бы не легкий ретро-эффект на левом фото, этот коллаж стал бы настоящей загадкой. Сложно было бы определить, где сын Савва, а где – сам Максим. Эти двое настолько похожи, что можно подумать, будто они – близнецы!