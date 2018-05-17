Вау! Ева Лонгория снялась в потрясающей фотосессии на последних неделях беременности

17 мая 2018 г., 17:10
Ева Лонгория вовсю наслаждается беременностью. Уже даже состоялась ее вечеринка "baby shower", что говорит о скорых родах, пишет Fabiosa.
Счастливые супруги ждут первенца-сына. Ева не перестает радовать поклонников в социальной сети Instagram личными фотографиями своего животика. Актриса постоянно называет себя мамой и очень ждет знакомства с малышом. Но если вы думаете, что она только сидит дома и отдыхает, то ошибаетесь! Ева удивила поклонников, внезапно выложив снимки с летней фотосессии в купальниках.
На последних неделях беременности Лонгория снялась для Iris Magazine. Фотографии сделаны возле бассейна. По животу видно, что это действительно происходило недавно, а не заранее. На снимках Ева выглядит потрясающе!