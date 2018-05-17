Вау! Ева Лонгория снялась в потрясающей фотосессии на последних неделях беременности

Счастливые супруги ждут первенца-сына. Ева не перестает радовать поклонников в социальной сети Instagram личными фотографиями своего животика. Актриса постоянно называет себя мамой и очень ждет знакомства с малышом. Но если вы думаете, что она только сидит дома и отдыхает, то ошибаетесь! Ева удивила поклонников, внезапно выложив снимки с летней фотосессии в купальниках.