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  • Вау! Ева Лонгория снялась в потрясающей фотосессии на последних неделях беременности

Вау! Ева Лонгория снялась в потрясающей фотосессии на последних неделях беременности

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ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Ева Лонгория вовсю наслаждается беременностью. Уже даже состоялась ее вечеринка "baby shower", что говорит о скорых родах, пишет Fabiosa.

Счастливые супруги ждут первенца-сына. Ева не перестает радовать поклонников в социальной сети Instagram личными фотографиями своего животика. Актриса постоянно называет себя мамой и очень ждет знакомства с малышом. Но если вы думаете, что она только сидит дома и отдыхает, то ошибаетесь! Ева удивила поклонников, внезапно выложив снимки с летней фотосессии в купальниках. 

На последних неделях беременности Лонгория снялась для Iris Magazine. Фотографии сделаны возле бассейна. По животу видно, что это действительно происходило недавно, а не заранее. На снимках Ева выглядит потрясающе!

Фото смотрите ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ!

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