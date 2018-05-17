Фото и видео: как две капли: актер, сыгравший Фредди Меркьюри, поразил своим сходством с легендой

В Сети был опубликован трейлер самой ожидаемой кинопремьеры этого года — фильма "Богемная рапсодия". Картина посвящена легендарной группе Queen и ее лидеру Фредди Меркьюри. Биографическое кино показывает историю создания коллектива, успех и трудности, с которыми сталкивались его участники, пишет Fabiosa.
О создании ленты объявили еще в 2010 году, но из-за разногласий внутри команды съемочный процесс значительно затянулся.
Главная роль досталась американскому актеру египетского происхождения Рами Малеку. Ему успешно удалось перевоплотиться в Фредди Меркьюри. Сразу бросается в глаза поразительное внешнее сходство актера и покойного музыканта.
Свое название фильм получил от одноименной песни Queen "Bohemian Rhapsody". Его премьера назначена на ноябрь 2018 года.
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