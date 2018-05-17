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Уитни Хьюстон подверглась сексуальному насилию в детстве со стороны старшей сестры

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Уитни Хьюстон

ФОТО: Scanpix

Популярная американская певица и актриса Уитни Хьюстон, которая умерла в феврале 2012 года, в детстве подверглась насилию со стороны старшей двоюродной сестры Ди Ди Варвик. Об этом сказано в документальном фильме об Уитни, премьера которого состоялась в рамках Каннского фестиваля, пишет Сегодня со ссылкой на BBC.

Режиссером ленты, показанной в Каннах, выступил Кевин Макдональд. Об инциденте рассказали в интервью родственники исполнительницы.

Варвик якобы подвергала сексуальному насилию Уитни, а также ее сводного брата Гэри Хьюстона. Двоюродная сестра певицы, страдавшая наркоманией, скончалась в 2008-м в возрасте 63 лет.

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