Уитни Хьюстон подверглась сексуальному насилию в детстве со стороны старшей сестры

Популярная американская певица и актриса Уитни Хьюстон, которая умерла в феврале 2012 года, в детстве подверглась насилию со стороны старшей двоюродной сестры Ди Ди Варвик. Об этом сказано в документальном фильме об Уитни, премьера которого состоялась в рамках Каннского фестиваля, пишет Сегодня со ссылкой на BBC.