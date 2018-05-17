Ксения Алферова поссорилась с поклонницей из-за провокационного фото

Этот снимок вызвал поток не совсем приятных для актрисы комментариев. Так, одна из поклонниц Алферовой поинтересовалась у актрисы, «неужели она и по Москве передвигается, задрав ноги». «Или это Америка так на вас действует? Меня всегда удивляет, как наших людей заграница выворачивает наизнанку...или может быть наоборот?!» - спросила подписчица.

Ксения Алферова ответила, что и по Москве, и по другим частям света она передвигается так, как ей хочется в данный момент времени.

«В разных позах и положениям, соответствующих моему сиюминутному настроению, чего и вам желаю! Улыбнитесь и не злитесь! Жизнь прекрасна и неповторима! Все у вас будет хорошо, если чаще будете улыбаться и радоваться за других! Точно знаю! Удачи вам!», - написала актриса.