Ксения Алферова поссорилась с поклонницей из-за провокационного фото

На недавней фотографии, размещенной в соцсетях, актриса сидит в кабриолете, задрала ноги на переднее сиденье.
Этот снимок вызвал поток не совсем приятных для актрисы комментариев. Так, одна из поклонниц Алферовой поинтересовалась у актрисы, «неужели она и по Москве передвигается, задрав ноги». «Или это Америка так на вас действует? Меня всегда удивляет, как наших людей заграница выворачивает наизнанку...или может быть наоборот?!» - спросила подписчица.
Ксения Алферова ответила, что и по Москве, и по другим частям света она передвигается так, как ей хочется в данный момент времени.
«В разных позах и положениям, соответствующих моему сиюминутному настроению, чего и вам желаю! Улыбнитесь и не злитесь! Жизнь прекрасна и неповторима! Все у вас будет хорошо, если чаще будете улыбаться и радоваться за других! Точно знаю! Удачи вам!», - написала актриса.
Напомним, на днях Ксения Алферова вернулась в Москву из США. В Instagram она посетовала, что время летит очень быстро и незаметно, и призналась, что еще долго будет вспоминать свою поездку в Америку. Также она пожелала всем подписчикам хорошего дня.
Вот ведь как быстро сейчас все можно поменять!!! Ещё вчера пальмы, океан, несколько часов и ты уже в любимой Москве, дома!!! Чудеса, да и только! Но мучать вас воспоминаниями об Америке буду ещё долго!))) всем хорошего дня! Ваша Ксюша!!! #ловимгновение #жизньэтопутешествие #люблюжизнь #здравствуйдом #здравствуйработа