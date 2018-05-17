Вот какие профессии чаще всего выбирают убийцы и маньяки

Оказывается, серийные убийства — это работа не на полную занятость. У многих осуждённых маньяков были самые обычные работы: им ведь тоже надо платить за коммуналку… или обеспечивать себе алиби, пишет Лифтер со ссылкой на IFL Science.
Как бы там ни было, в свет вышла новая книга, автор которой утверждает, что вероятность встретить серийного убийцу среди определённых профессий намного выше!
Причём за последние 50 лет накопилось достаточно данных, чтобы составить статистическую картину.
Криминолог и профессор Майкл Арнтфилд в своей книге «Убийство простым языком» приводит топ-12 профессий, привлекающих серийных убийц, ссылаясь на данные, собранные в ходе исследования 2012 года. Некоторые профессии удивляют, а некоторые — не очень.
Многие преступники трудились одновременно на нескольких работах. Например, предполагаемый «Убийца из Золотого Штата» успел побывать полицейским, военным и кладовщиком — все три этих профессии входят в список.
Арнтфилд разделил 12 профессий на четыре категории, исходя из квалификации, обучения и доходности (как и при полной, так и при частичной занятости).
Итак, вот какие профессии предпочитают маньяки:
Высококвалифицированные должности:
1. Авиастроитель.
2. Сапожник.
3. Специалист по тюнингу салонов автомобилей.
Квалифицированные должности:
1. Лесовод/лесник.
2. Дальнобойщик.
3. Кладовщик.
Неквалифицированные должности:
1. Разнорабочий.
2. Швейцар в отеле.
3. Автозаправщик.
Профессиональные и государственные должности:
1. Сотрудник полиции/службы безопасности.
2. Военный.
3. Священнослужитель.
Арнтфилд говорит, что работа в полиции или армии привлекает маньяков тем, что способствует совершению убийств, а иногда они начинают убивать именно в ходе работы. Но как быть с остальными профессиями, популярными у серийных убийц? Тут дело обстоит сложнее.
«Они привлекают сочетанием мобильности, власти (должностной или реальной) и тем фактом, что зачастую удовлетворяют скрытые парафилии (сексуальные фетиши), которыми и мотивируются убийства», — говорит Арнтфилд.
Например, механофилия (половое влечение к машинам и механизмам) часто сопровождается некрофилией и гомицидальной некрофилией (т. е. желанием убить человека и изнасиловать труп), хотя причины этого до сих пор неясны.
Многие работы также предоставляют богатый выбор жертв (это могут быть секс-работницы, бездомные и сменные рабочие), к которым маньяк получает доступ по долгу службы.
Арнтфилд полагает, что эта информация может помочь в ведении расследований и составлении психологических портретов серийных убийц.
«ФБР уже давно знает, к примеру, что преступники, совершающие убийства в разных штатах и юрисдикциях, чаще всего перемещаются по автомагистралям в поисках работы, — говорит он. — В идеале мои данные помогут также проводить более тщательный отбор при приёме на работу, особенно в полиции и других подобных профессиях».