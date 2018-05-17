Вот какие профессии чаще всего выбирают убийцы и маньяки

Как бы там ни было, в свет вышла новая книга, автор которой утверждает, что вероятность встретить серийного убийцу среди определённых профессий намного выше!

Причём за последние 50 лет накопилось достаточно данных, чтобы составить статистическую картину.

Криминолог и профессор Майкл Арнтфилд в своей книге «Убийство простым языком» приводит топ-12 профессий, привлекающих серийных убийц, ссылаясь на данные, собранные в ходе исследования 2012 года. Некоторые профессии удивляют, а некоторые — не очень.

Многие преступники трудились одновременно на нескольких работах. Например, предполагаемый «Убийца из Золотого Штата» успел побывать полицейским, военным и кладовщиком — все три этих профессии входят в список.

Арнтфилд разделил 12 профессий на четыре категории, исходя из квалификации, обучения и доходности (как и при полной, так и при частичной занятости).

Итак, вот какие профессии предпочитают маньяки:

Высококвалифицированные должности:

1. Авиастроитель.

2. Сапожник.

3. Специалист по тюнингу салонов автомобилей.

Квалифицированные должности:

1. Лесовод/лесник.

2. Дальнобойщик.

3. Кладовщик.

Неквалифицированные должности:

1. Разнорабочий.

2. Швейцар в отеле.

3. Автозаправщик.

Профессиональные и государственные должности:

1. Сотрудник полиции/службы безопасности.

2. Военный.

3. Священнослужитель.

Арнтфилд говорит, что работа в полиции или армии привлекает маньяков тем, что способствует совершению убийств, а иногда они начинают убивать именно в ходе работы. Но как быть с остальными профессиями, популярными у серийных убийц? Тут дело обстоит сложнее.

«Они привлекают сочетанием мобильности, власти (должностной или реальной) и тем фактом, что зачастую удовлетворяют скрытые парафилии (сексуальные фетиши), которыми и мотивируются убийства», — говорит Арнтфилд.

Например, механофилия (половое влечение к машинам и механизмам) часто сопровождается некрофилией и гомицидальной некрофилией (т. е. желанием убить человека и изнасиловать труп), хотя причины этого до сих пор неясны.

Многие работы также предоставляют богатый выбор жертв (это могут быть секс-работницы, бездомные и сменные рабочие), к которым маньяк получает доступ по долгу службы.

Арнтфилд полагает, что эта информация может помочь в ведении расследований и составлении психологических портретов серийных убийц.