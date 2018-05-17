Новая иллюзия! А что слышите вы?

Оказывается, пользователи слышат разные имена из-за разных звуковых частот. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. По словам Ларса Рике, доцента факультета нейронауки в Университете Маастрихта, частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл. Также на восприятие звука влияют особенности строения уха и то, что человек ожидает услышать. С ним согласен профессор Бхарат Чандрасекаран из Техасского университета в Остине: «Из-за того, что на записи есть шумы, ваш мозг дополняет это так, как, по его мнению, должно быть».