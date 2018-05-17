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Новая иллюзия! А что слышите вы?

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ФОТО: Valeriy Kachaev/PantherMedia / Valeriy Kachaev

Помните платье, из-за цвета которого спорила вся планета? У нас для вас новая иллюзия – на этот раз аудио.

Социальные сети взорвала новая иллюзия, на этот раз звуковая. Интернет-пользователи разделились на два лагеря: одни слышат имя «Янни», другие — «Лорел».

Оказывается, пользователи слышат разные имена из-за разных звуковых частот. «Янни» — это высокие частоты, а «Лорел» — низкие. По словам Ларса Рике, доцента факультета нейронауки в Университете Маастрихта, частоты могут меняться из-за аппаратуры, на которой воспроизводится аудиофайл. Также на восприятие звука влияют особенности строения уха и то, что человек ожидает услышать. С ним согласен профессор Бхарат Чандрасекаран из Техасского университета в Остине: «Из-за того, что на записи есть шумы, ваш мозг дополняет это так, как, по его мнению, должно быть».

Как рассказал Рике, с возрастом люди теряют чувствительность к высоким частотам, поэтому многие взрослые будут слышать «Лорел», а дети и подростки — «Янни».

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