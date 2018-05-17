Умер ветеран Голливуда - актер из «Крутого Уокера»

Американский актер Джозеф Кампанелла скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сообщает Variety со ссылкой на родственников артиста.

Кампанелле было 93 года. Причина смерти пока не называется.

За свою карьеру Кампанелла снялся в нескольких сотнях фильмов и сериалов. Американской аудитории он наиболее известен по ролям в детективном сериале «Менникс» и мыльных операх «Направляющий свет», «Дни нашей жизни».