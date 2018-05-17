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Умер ветеран Голливуда - актер из «Крутого Уокера»

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ФОТО: Vida Press

За многолетнюю карьеру Джозеф снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

Американский актер Джозеф Кампанелла скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сообщает Variety со ссылкой на родственников артиста.

Кампанелле было 93 года. Причина смерти пока не называется.

За свою карьеру Кампанелла снялся в нескольких сотнях фильмов и сериалов. Американской аудитории он наиболее известен по ролям в детективном сериале «Менникс» и мыльных операх «Направляющий свет», «Дни нашей жизни».

Актер также сыграл в эпизодах сериалов «Звездный путь: Вояджер», «Завтра наступит сегодня», «Джамп стрит, 21», «Крутой Уокер» и фильмах «Ангар 18» и «Вызов». Помимо этого, Кампанелла озвучивал мультсериалы «Человек-паук» и «Бэтмен».

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