Волочкова устроила истерику на суде по делу водителя, которого якобы домогалась

Казалось бы, бытовая история конфликта между работодателем и бывшим сотрудником мало кого интересует, но в данном случае обе стороны, кажется, сделали всё, чтобы о них говорила вся Россия, пишет Life.ru.

Напомним, что Волочкова написала заявление в полицию на своего водителя, который, с её слов, обманывал её и похитил крупную сумму денег. Мужчину задержали, и какое-то время он находился в СИЗО. Но позже его отправили под домашний арест и он тут же дал скандальное интервью, в котором заявил, что его бывшая работодатель буквально одержима сексом.

По словам Скиртача, всё что с ним происходит — это результат его отказа от секса, мол, Волочкова мстит ему, потому что он не захотел удовлетворять её сексуальные потребности. Вину в махинациях он, разумеется, отрицает.

"Она секс предлагала… Говорила: "Ну, отдохни от своей семьи пару дней, побудь здесь…" Сидит напротив: "Я тебя хочу!" Серьёзно… Ну а потом, знаете, я от её же сотрудников чётко слышал, что все, кто у неё работал, все с ней спали", - говорит Александр Скиртач.

Сегодня в Тверском суде Москвы обвиняемый не появился, и это, видимо, стало для Волочковой последней каплей — у экс-балерины случился срыв, пишет МК. По словам Волочковой, ради этого заседания она отменила концерт.

"Сегодня нет этого клоуна. Знаете, почему откладываем? Потому что его выпустили под домашний арест, практически на свободу. Он теперь звезда телеэкрана, раздаёт интервью. Льёт грязь, какую хочет", - сказала Анастасия Волочкова.

Оказалось, что именно сторона обвинения потребовала доставить Скиртача на машине ФСИН, однако у ведомства возникли технические трудности и заседание было предложено перенести.

42-летняя артистка начала демонстративно рыдать, но судья довольно холодно отреагировала на эти причитания и предложила дальнейшие заседания вести без её участия, раз ей так тяжело: