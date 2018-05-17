Эстонский блогер о свинстве китайцев: не понимаю, зачем так делать!

Юхани Сярглеп и Катрин Пальм — известные как в Эстонии, так и за рубежом блогеры-путешественники, которые ездят по миру и делятся впечатлениями на своем Youtube-канале.

Сделанное эстонцами видео на Мальдивах очень понравилось паре из Китая и они решили его скопировать. Китаянка Джессика Ду загрузила его на Weibo ( популярная платформа в Китае) и выдала видео за свою идею.

Вслед за этим Сярглеп добавил на их с Пальм Youtube-канал видео, на котором параллельно идут оба ролика: эстонской пары и китайской, где спрашивает своих подписчиков «плагиат это или нет?»

История о плагиате вышла настолько интересной, что о ней написало даже американское издание Insider, по данным которого Джессика Ду и раньше выдавала чужие идеи за свои.

Репортер Elu24 связалась с Юхани Сярглепом, чтобы узнать, какие чувства он испытал, когда нашел точную копию своего видео и что они думает об этой ситуации в общем.

«Джессика Ду загрузила видео и выдала его за свое творчество. Первая эмоция была такой: невероятно и смешно, в то же время, в голове не укладывалось, зачем кому-либо так поступать и выдавать это за свою идею», - удивляется мужчина.

«Приняли такой случай как комплимент, но такое поведение недопустимо. Если бы автор написал, что это пародия, или сделал отссылку на наше видео, все было бы окей».

Также Юхани сказал, что сами они не связывались с Джессикой, это сделало издание Insider. Как только издание обратилось к Джессике за комментарием, видео сразу же пропало с Weibo.

Пара опубликовала на своем канале видео, где рассказали конкретнее о поизошедшей ситуации и сказали, что они не имеют ничего против, если кто-то черпает вдохновление из их видео, но копировать чужую работу — неправильно.