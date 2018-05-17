Пробки могут вызвать инфаркт: жители Таллинна тоже в группе риска

Минимум — по 6 часов каждый день. По крайней мере так твердят ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, пишет Mport.ua.

Специалисты проанализировали медицинские карточки 80 тысяч пациентов клиник Британии и Уэльса. И выяснилось: люди с инфарктами или предынфарктными состояниями проживали в самых загрязненных участках острова. Вполне вероятно, что именно такое “приятное“ времяпрепровождение и стало одной из причин, почему у бедолаг случился приступ, закончившийся печально.

Чтобы у тебя было крепкое и здоровое сердце, переходи на более здоровый способ передвигаться по городу. Подробнее об этом читай далее.

1. Бег

Вариант для тех, кто живет недалеко от работы, и если в офисе есть душ. За час сжигаешь не менее 400 калорий. С таким точно не растолстеть. Плюс активность вроде бега бодрит лучше самого крепкого эспрессо.

2. Велосипед

Хороший вариант. даже если живешь далеко от работы, и в офисе нет душа (крути без фанатизма). Главное — отыщи надежное место хранение твоего педального друга — чтобы не сперли. А то будет жалко: велосипеды сегодня — удовольствие крайне не из дешевых. Особенно если у тебя будет что-то наподобие следующего байка:

3. Метро

Если пробки в метро и бывают, то только на переходах между узловыми станциями. В любом случае это лучше, чем торчать битые часы на жаре, стоя на одной ноге в душной маршрутке.

4. Пешком