Пробки могут вызвать инфаркт: жители Таллинна тоже в группе риска

Как быстро и качественно заработать "сердечно-сосудистые" болячки и инфаркт? Для этого нужно всего лишь каждый день простаивать в пробках, пишет Mport.ua.
Минимум — по 6 часов каждый день. По крайней мере так твердят ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, пишет Mport.ua.
Специалисты проанализировали медицинские карточки 80 тысяч пациентов клиник Британии и Уэльса. И выяснилось: люди с инфарктами или предынфарктными состояниями проживали в самых загрязненных участках острова. Вполне вероятно, что именно такое “приятное“ времяпрепровождение и стало одной из причин, почему у бедолаг случился приступ, закончившийся печально.
Чтобы у тебя было крепкое и здоровое сердце, переходи на более здоровый способ передвигаться по городу. Подробнее об этом читай далее.
1. Бег
Вариант для тех, кто живет недалеко от работы, и если в офисе есть душ. За час сжигаешь не менее 400 калорий. С таким точно не растолстеть. Плюс активность вроде бега бодрит лучше самого крепкого эспрессо.
2. Велосипед
Хороший вариант. даже если живешь далеко от работы, и в офисе нет душа (крути без фанатизма). Главное — отыщи надежное место хранение твоего педального друга — чтобы не сперли. А то будет жалко: велосипеды сегодня — удовольствие крайне не из дешевых. Особенно если у тебя будет что-то наподобие следующего байка:
3. Метро
Если пробки в метро и бывают, то только на переходах между узловыми станциями. В любом случае это лучше, чем торчать битые часы на жаре, стоя на одной ноге в душной маршрутке.
4. Пешком
Не любишь бег, плевал на велосипеды, и ездишь на метро? Тогда после него не ленись пройтись к работе пешком. И потрать это время на продумывание рабочего дня (если не успел сделать это утром/вчера вечером). Всяко приятнее и полезнее, чем тихо-молча терпеть-ненавидеть потного мужика, что стоит перед тобой и периодически наступает на твои башмаки в общественном транспорте.