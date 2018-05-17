Криптовалютный проект Ольги Бузовой провалился - BuzCoin оказался никому не нужен
17 мая 2018 г., 11:55
Недавно Ольга Бузова с большим вдохновением сообщила о наступлении «эпохи Бузовой» и о том, что она запускает именную криптовалют.
Купить бузкоины ее поклонники могли на интернет-площадке Buzar, где при этом были доступны самые разные услуги. До середины сентября команда Ольги планировала собрать 210 миллионов долларов. Но пока что этот показатель составляет пока только 193 тысячи, то есть менее 0.1% от нужной суммы. Можно смело заявить, что проект провалился, пишет 7d.org.ua.