Пять знаков Зодиака, которые отравляют жизнь окружающим

Узнать, кто именно из вашего окружения любит видеть, как вы страдаете, поможет психологический анализ знаков Зодиака, проведенный специалистами по биоэнергетике и астрологии. В ходе исследований было выяснено, что получать удовольствие от чужих бед могут почти все Знаки, но вот намеренно делать что-то для того, чтобы другим жилось несладко, могут лишь представители пяти Знаков.

Стрелец

Стрельцы очень дружелюбны, но это лишь верхушка айсберга. На самом деле это сильнейшие манипуляторы, которые никогда не упустят возможности воспользоваться вами в своих целях. Если вы хотите достичь чего-то, а на пути у вас стоит Стрелец, то его не нужно стараться «отодвигать». Лучше просто обходить таких людей, когда они являются вашими потенциальным соперниками или врагами. Они сначала вотрутся к вам в доверие, а потом воспользуются вами, ловко обведя вокруг пальца. У них нет цели отравить вам жизнь, но они сделают это на раз-два, без особых проблем.

А еще им нравится, когда кто-то жалуется на них. Чем больше внимания вы будете обращать на их действия, тем больше негатива получите. Это очень опасные люди, которые не делают ничего специально, но не отлипнут от вас психологически никогда.

Козерог

Козероги — очень завистливые личности, поэтому они обожают пускать слухи. Вы никогда не узнаете, что именно они пустили о вас ужасный слух или сплетничали у вас за спиной. Это ужасные люди, если вы их враг. Они много трудятся ради своего счастья, но если кому-то достается что-то просто так, они просто не могут пройти мимо. Если вы помешаете им завоевать доверие важного человека, то они растопчут вас незаметно, понизив вас в глазах других. Эти люди очень опасны, потому что они отравят вам жизнь в два счета, а виной всему будет зависть. Как только вы упадете на самое дно, они улыбнутся про себя, а вам скажут слова дружеского характера, чтобы приободрить.

Близнецы

Близнецы отравляют жизнь тем, кто их любит. Делают они это, в отличии от других, не специально, но и не пытаются измениться. Когда в них влюбляешься, они являются идеальными, но потом им становится скучно. Они начинают делать то, что делали до отношений. Их покидает чувство долга и ответственности, когда в них не чают души. Они растаптывают любовь. Что самое ужасное, так это тот факт, что они просто так вас не отпустят. Они будут умолять не уходить, но ни капли не изменятся. Играя на чувствах, они будут отравлять жизнь вам и всем, кто вас ценит и любит, потому что вы не станете прежними уже никогда, разве что только после расставания с Близнецами.

Лев

Львы очень мстительны, если их вывести из себя. Они любят отравлять жизнь окружающим, если эти «окружающие» перешли им дорогу. Конечно, иногда бывают порывы злости из-за зависти к чужим успехам, но в основном всё плохое, что делают Львы другим людям, происходит из-за их честолюбия.

Месть Львов ужасна и страшна, потому что они умеют ждать, как никто другой. Сначала они дождутся нужного момента, потом будут злорадствовать над вами, получая искреннее удовольствие. Они не прощают в полной мере людей, но и мстят не всегда. Если у них есть шанс отравить жизнь тем, кто им даже просто не нравится, они не упустят такой возможности.

Скорпион

Скорпионы отравляют жизнь людям просто так, без особой причины, причем им это очень нравится. Когда их выводят на чистую воду, они не признают своих ошибок и своей страсти к беспричинному причинению психологического вреда. Эти люди — неисправимые патологические вампиры, которым не просто доставляет удовольствие видеть, как другие мучаются, но которым это жизненно необходимо.

Это их суть, поэтому их никак не поменять. Особенно сильно это ощущается самыми близкими — Скорпионы настраивают людей друг против друга, чтобы посмотреть, что из этого получится. Больше к этому склонны женщины, нежели мужчины, но и сильный пол может похвастаться неслабой тягой к интригам и отравлению жизни окружающим.