Меган Маркл оказалась родственницей серийного маньяка, убившего 200 человек

Американский адвокат и двоюродный брат Меган Маркл Джефф Маджет заявил, что они являются родственниками первого серийного убийцы Америки Генри Холмса (настоящее имя Герман Маджет). В 1880-х на счету мужчины было более 200 жертв, пишет Daily Star.

Известно, что Герман Маджет был врачом и при этом вел тайную жизнь, которая была похожа на историю Джека-потрошителя. Все его убийства были схожи с кровавыми расправами, которые совершал Джек.

«Следователи ЦРУ и ФБР даже выдвигали версию о том, что Джек и Холмс — одно и то же лицо. Возможно, я и моя сестра Меган являемся родственниками Джека-потрошителя. Вряд ли королева знает об этом...», — поведал журналистам двоюродный брат Меган Маркл Джефф Маджет.

По словам Джеффа Маджета, родственник-убийца выкупил недвижимость вокруг аптеки, объединил здания и сделал из этого гостиницу, которую местные прозвали замком. Часть здания использовалась под торговые площади, а на двух верхних этажах был его офис и лабиринт смерти: а именно десятки комнат без окон, лестницы, которые вели в никуда, а двери можно было открыть только снаружи. Там-то он и убивал. В основном постояльцев, а иногда и сотрудников. Мертвые тела он сбрасывал по желобу к основанию здания.

Некоторых жертв он запирал в звукоизолированных комнатах с системой подачи газа, некоторые подвергались пыткам на дыбе. Часть трупов он сжигал в печи или растворял в кислоте, а некоторых бросал в яму с известью и ждал, пока они разложатся.